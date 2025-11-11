《鏡周刊》今（11日）報導指出中油浮報中油第3座液化天然氣接收站（三接）工程預算，廠商報價94億元工程款，中油卻讓廠商4度加價成253億元。國民黨團表示，這就是綠色淘金術，把國營事業如中油、台電等金雞母變成敗家子，把聚寶盆變成大錢坑，請問中油有甚麼臉說要增資3500億元？「中油好有錢，檢調還要睡？」

立院國民黨團今天舉行記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥出席。羅智強表示，根據周刊報導，攸關全台能源轉型、淨零排碳及北台灣穩定供電的三接2期工程，總工程費253億元，結果爆出原來工程預算只要94億元。報導說，中油招標前向工程等業界訪價，一開始廠商提出122億元的價格，已經高出行情，沒想到中油高層竟說：「我中油就什麼都沒欠，錢最多，都不欠錢。」明示預算往上加；一路加到253億元。

羅智強說，如果報導屬實，這實在是貪贓枉法到令人髮指，94億就能做的工程，中油高層一哄抬就是3倍，國營事業能不虧嗎？他並加碼爆料：該案其實已經被檢舉2次，第一次是2022年，吃案3年；第二次是今年8月，也是無聲無息，檢舉人只好去找周刊爆料。

羅智強說，「這就綠色淘金術」，過去中油、台電都是中華民國金雞母，不但自己賺錢，還可以貼補各項國家經費；民進黨上台後，金雞母變成敗家子、聚寶盆變成大錢坑，中油2022年大虧2144億元、2023年虧損169億元、2024年虧損355億元；2025年到6月底已經虧損112億元。結果今年3月，中油還想增資3500億元，「照你這種作法，給你3兆也沒辦法填錢坑！」

林沛祥說，該工程就是當年很多環保團體要求讓藻礁永續，蔡政府才推出，結果現在變成超級大錢坑；且該期工程涉及不少弊端以及工安問題，已有6位工程人員往生，但是得標者還是繼續做。現在民進黨政府很多事讓人擔憂，一是詐騙、二是能源，檢調扮演舉足輕重角色。檢調必須硬起來回應弊案，贏回人民的信心。