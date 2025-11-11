在影像生成與短影音盛行的時代，無論是個人創作、社群經營或商業行銷，快速且高品質的影音製作已成為數位生活的重要需求。遠傳心生活「訂閱折扣」平台此次引進的威力導演與MyEdit，正是用戶期待已久的AI影像創作神器，讓用戶可依自身需求，輕鬆選購最合適的方案，體驗宛如魔法般的影像創作過程。

隨著訂閱服務意識逐漸普及，遠傳積極打造心生活「訂閱折扣」平台，協助用戶輕鬆找到理想服務並持續使用。2025年遠傳訂閱式服務單月交易額較去年成長66%，用戶人數也增加23%，展現用戶對平台的高度肯定與穩定支持。除多元彈性的訂閱選擇外，平台也提供便捷操作與專屬優惠，讓每一次訂閱都成為值得期待的體驗。

遠傳心生活「訂閱折扣」平台涵蓋影音、音樂、健身、外送等多元服務，提供帳單代收、信用卡付款與遠傳幣折抵等多樣支付方式，打造一站式、便利又優惠的訂閱新體驗。