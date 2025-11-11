民進黨立委林俊憲，今（11）日接受政論live直播節目專訪，被問到日前民進黨立委陳亭妃在中常會中，遭身兼民進黨主席的總統賴清德點名，盼她澄清光電板相關謠言一事表示，台灣的綠能在某些程度遭到抹黑，台南市議會前議長郭信良因光電弊案被起訴，政府應強力防止地方暗黑勢力介入、綠能掃黑，否則太陽能整體產業在民眾觀感中都是黑金把持得不好印象，變成「黑狗偷吃、白狗受罪」。烏山頭水庫的爭議，現在縣市首長聽到設置太陽能板，就通通「放在抽屜裡鎖起來」不敢批准，以免激起民怨。

林俊憲主持人黃光芹《中午來開匯》節目受訪指出，台灣的能源短缺以及能源轉型問題，已經不是是非題而是選擇題，而且幾乎沒得選擇，因為民眾將電的相關設備，認定為嫌惡設施；若不論太陽能板，即便是天然氣發電廠，民眾都抗爭、都反對，「就是所有人都要用電，但是我家附近不能有電廠」。

對於中常會中提到的水庫設置太陽能板爭議，林俊憲認為，如果民眾都不喜歡，那以後水庫就都不要再鋪設太陽能板；但是他也解釋，水庫要架設太陽能板的工程，一定要地方政府以及水庫管理單位允許施作，並非廠商要做就可以做。

他說，「就像核一及核二廠，新北市政府不准許建造乾式的儲存設備，核廢料就沒地方放」；而因為烏山頭水庫的爭議，現在縣市首長聽到設置太陽能板，就通通「放在抽屜裡鎖起來」不敢批准，以免激起民怨。

他說，「有時候是黑狗偷吃、白狗受罪。」台灣綠能在某種程度上已遭染黑，他以郭信良因光電弊案被起訴為例，政府應強力執行綠能掃黑、防止地方暗黑勢力介入，否則發生個2次、3次，就會讓太陽能產業在民眾觀感中都是黑金把持，要不然就是官員收賄，產業將無法繼續推動。