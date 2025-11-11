苗栗縣議會第6次定期會11日開議。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第6次定期會11日開議，苗栗縣政府提送115年度總預算案至議會審議，歲入編列304.42億元、歲出編列302.12億元，歲入雖較去年增加24.85億元，但中央補助款僅有50.48億元，較去年度法定預算數141.68億元，減少 91.2億元，如此一來一往，苗栗縣的總預算數額並未有大幅增長。

縣府主計處長顏香儒報告指出，苗栗縣政府歲出預算編列302.12億元，較114年度法定預算數277.27億元，增加24.85億元，增幅8.96％，主因為公教人員晉級、地方公職人員選舉經費、2027台灣燈會、優惠及凍漲電價差額、長照3.0計畫、改善幼兒園設施及幼兒補助、學習載具及MDM使用授權汰購、老舊廁所整修、公共圖書館建置及苑裡、造橋鄉社衛政合署辦公大樓重建工程等增加所致。

顏香儒表示，歲入預算編列304.42億元，較114年度法定預算數279.61億元，增加24.81億元，增幅8.87％，其中包括統籌分配稅196.47億，較上年度法定預算數128.94億元，增加115.34億元，主要係因財政收支劃分法修法後，苗栗縣獲配中央統籌分配稅款增加所致。

顏香儒說明，補助及協助收入編列50.48億，包括中央一般性補助款17.56億元、中央計畫型補助款32.91億元，佔歲入總額16.58％, 較上年度法定預算數141.68億元，減少 91.2億元，主要係中央一般性補助款及中央計畫型補助款減少。

另外，債務之舉借編列84億7,000 萬元，歲出編列 302 億 1,292萬9,000元，債務之償還編列87 億元。