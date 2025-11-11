台南市某國中附設幼兒園離職的許姓教保員，指控自民國110年9月至112年10月間加班 4239分鐘，遭校方以不得支領或未滿1小時之加班時數不得累積等為由，拒絕他請領加班費19643元及資遣費19萬餘元。校方反駁是許員未依規定申請加班費，非校方拒給。經台南地院審理後，認定許員未申請加班費，只有疫情期間的加班有LINE對話紀錄，校方應給付3109元，資遣費部分則駁回。

許姓教保員指控，他未能請領加班費在2小時以內共3764分鐘，超過2小時的加班時數共475分鐘，校方以公務單位不得支領加班費、未滿1小時的加班時數不得累積等為由，拒絕他請領加班費，且他若加班，校方的打卡系統會自動轉為加班補休，導致他根本無從申請加班費。

他另指控，校方利用勞資會議紀錄魚目混珠，誤導成他同意以補休取代請領加班費，讓他少領加班費1萬9千餘元，校方還被勞工局查獲違反勞基法，裁罰中明確指出，校方有加班未徵求勞工同意、未給付加班費等2項違規事項。

許姓教保員還指控校方利用職權優勢，讓他處於長期被孤立、高壓、受針對且惡意的勞動環境，意圖逼迫他主動終止勞僱契約，校方漠視、踐踏，嚴重損害他的工作權、生存權，且校方提出自願離職申請書，僅是為完成離職的手續文件，並非代表他是自願離職，他單方面告知校方離職日，並未表示自願離職，且未和校方達成合意離職。他長期遭校方霸凌、不當對待，被迫無法繼續工作而離職，要求追討19萬餘元資遣費。

校方反駁指出，雙方簽立教保員勞動契約時，差勤系統除可針對延長工時申請補休，亦有加班費申請功能，許姓教保員可自由依其意願選擇申請補休或申請加班費，而他從未申請，校方未強迫許員加班。而且他是在112年9月檢舉校方未給付加班費，他自願離職原因為家庭因素；台南市勞工局於113年9月19日裁罰校方，顯見許員離職原因與校方被勞工局開罰無關，他請求加班費及資遣費均無理由。

法官審結認為，110年疫情期間，校方基於安全性，許姓教保員在校方指揮、監督下加班，他雖未提出申請，卻是在校方知悉及要求下所進行，依LINE的對話紀錄，認定是加班，另112年班親會補休少半小時，亦可請求給付加班費，因此校方應付給許姓教保員3109元加班費；而他是因家庭因素自願離職，沒有理由申請資遣費，此部分予以駁回，全案可上訴。