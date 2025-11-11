法務部推動聯合國《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》（兩公約）人權保障價值，以及促進轉型正義之社會溝通，同時響應每年12月10日「國際人權日」（Human Rights Day）與迎接115年兩公約第四次國家報告國際審查到來，自今（11）日至12月10日止，舉辦為期30天的「人權影展月」活動。

法務部表示，有別於以往獨立場次放映或線上影展推廣模式，本次活動以「人權無國界—經典再呈獻」為主軸，聚焦兩公約、轉型正義、性別認同、性別平權、兒童權利、身心障礙者保障、種族歧視等人權議題，精選12部橫跨不同年份、國家且具教育意義與人權內涵之影片，提供全國各級政府機關（構）、學校或非營利組織，申請公播版單次放映，藉由寓教於樂之方式，讓人權保障觀念走進社會各角落。

法務部誠摯邀請全國各級政府機關（構）、學校或非營利組織至本部「人權大步走」網站（https：／／www.humanrights.moj.gov.tw／或掃描下列QR Code）之最新消息欄位，連結活動專屬網頁申請，經審核程序通過後，即可獲取放映所需公播版影片及相關資料，以作為人權教育或社區推廣之應用工具。