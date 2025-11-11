政府成立數位發展部，民眾也期待能解決網路詐騙、資訊安全等問題，但常遭外界質疑成效不足。知名作家吳淡如近日發現自己是詐騙集團最常假冒的名人「第1名」，讓她罕見火大發聲，向數位部喊話了。

由於假冒名人詐騙案件猖獗，刑事局昨（10）日召開記者會，揭露詐騙集團結合人工智慧（AI）影片生成技術，製作假冒公眾人物擬真影片行騙的最新態樣，呼籲全民提高警覺，防範受害。

針對假冒名人詐騙事件，數發部統計出相關數據，當中吳淡如被假冒的機率最高，其次為李蜀芳、辣媽Shania、杉本來了、張忠謀等人，而前立委高嘉瑜也在榜上。

對此，吳淡如今天在臉書發文抱怨，坦言從來沒有因為拿第1名惱火過，然而一早看到自己是數發部詐騙集團仿冒名人被使用率「第1名」，讓她覺得十分無奈，開酸「官方可否不要只統計，幫忙滅一下詐騙？」

貼文曝光後，網友紛紛留言：「數發部根本就是養肥貓的單位」、「真的，官方請趕快做點實質有意義的，光統計有實際作用嗎？」、「現在的政務官沒有解決問題的能力，只有出來講幹話及領薪水的能力而已！」

據了解，立法院今年1月20日審查114年度總預算案， 數位發展部因打詐不利，被民眾黨團提案減列2億元；另外，由於出國頻繁，數發部也被戲稱為「出差部」，遭國民黨團提案減列資通安全署國外旅費700萬，僅保留61萬旅費。