立冬節氣過後，意味進入暖身進補時節，超商冒煙商機火熱爆發，除了開賣微波即食的溫補系湯品，刺激鮮食品類營收成長2至3成，更規畫火鍋專區，以個人份量食材及多元湯底滿足一人開鍋需求。

7-11「Homealx膳馨古早味蒜子雞湯」79元、「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」139元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家針對湯底與生鮮食材祭出好康，同時攜《廚神小當家》推「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」與3款限量周邊。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11冬令溫補湯品主打「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」，冷凍湯品再次與米其林餐盤推薦餐廳「膳馨」聯名推「Homealx膳馨古早味蒜子雞湯」；另以輕火鍋為概念的自有品牌「饗喫鍋」，瞄準25歲至40歲客層，引進近百款小份量且經專業選品的火鍋周邊，帶動蔬菜類別業績年增近2倍、拉鍊袋肉片包括「牛五花肉片」、「豬梅花肉片」熱銷近萬包，湯底主推攜手台南晶英酒店開發的「紅燒羊肉爐」等，明年1月6日前享任選2件299元，業者預估今年整體火鍋相關業績可上看10億元。

全家「FamiCollection花雕雞湯」，119元。（全家提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

全家同樣把握吃鍋旺季，店舖提供多款鍋物周邊，明年1月6日前指定店舖湯底專區商品任選2件77折，推薦品項包括老四川麻辣鴨血及麻辣豆腐、FamiCollection花雕雞湯等；FamiSuper超市店推購買蔬菜、火鍋肉片等指定食材，享混搭任2件88折；另11月25日前會員於實體店或線上商城買指定火鍋商品，有機會抽smeg義大利復古美學家電組。全家同步攜經典動畫《廚神小當家》推「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」，現在買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任2件，可用99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」。

OKmart「川味麻辣燙」、「經典石頭鍋」，109元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart觀察每到冬季，辣味鮮食銷售力道明顯提升，業績平均成長1至2成，便主打辛香帶勁的「川味麻辣燙」以及鮮香濃醇的「經典石頭鍋」，麻辣系泡麵則推「素飄香麻辣燙風味麵」，11月12日前2件69元。

萊爾富限時推台酒泡麵系列任2件109元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

萊爾富11月25日前推出會員只要花300點，就可用45元帶走暖胃的「花雕雞麵／紅標米酒麻油雞麵」，55元則能品嘗「特饌紅酒燉牛肉麵／特饌川辣水煮牛肉麵」；門市限時推台酒泡麵系列任2件109元。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！