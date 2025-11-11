索尼公布7~9月的季度營業利益增加10%，為4290億日圓，其中包括動漫的音樂部門，以及晶片業務部門銷售表現優異。

索尼說，動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)的成功，成為業績主要貢獻者。

該日本企業集團之前以家電電子產品聞名，但現在搖身變為娛樂巨頭，並寄望於動漫的成長。

但是由於索尼在第二財季(7~9月)計入了電玩遊戲《天命2》(Destiny 2)的虧損費用，讓該公司遊戲業務的獲利下降。

索尼在2020年推出的PlayStation 5(PS5)，該遊戲機在上季售出了高達390萬台，較去年同期有所增加。

遊戲開發商Take-Two Interactive在上周表示，電玩遊戲《俠盜獵車手VI》(Grand Theft Auto VI)將延後到明年11月發售，為二度的延後。外界預計，該款遊戲將提振索尼遊戲業務。

索尼也是智慧型手機的影像感測器主要製造商，該公司表示，更大尺寸感測器的銷售，推動了晶片部門上季的業績成長。

公司表示，將斥資1000億日圓，回構最多3500萬股的股票。

在公布業績後，索尼在東京的股價一度上漲超過6%。