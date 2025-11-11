新竹縣義民高中11日與日本姊妹校千種高校（Chikusa High School）舉辦STEAM教育與創客交流活動，共有33名日本師生來台，並與義民高中及明新科技大學學生合作製作Arduino遙控車，透過跨域學習體驗科技創作與文化交流。

義民高中表示，本次活動以「STEAM教育」、「跨域學習」及「創客教育」為核心，學生在義民大樓STEAM創客教室分組實作，從程式設計、結構組裝到電路連接，體驗從理論到實作的完整學習歷程。

義民高中董事長潘彥旭指出，教育的目標是培養帶著走的能力，這次活動讓台日學生從設計、編程到組裝、測試全程參與，將書本知識轉化為具體成果，是推動STEAM教育的重要實踐。

明新科技大學教務長王彥文、副教務長高國檳也親自指導課程，協助學生克服Arduino編程與電路設計問題。王彥文表示，這種高中職與大學合作模式，讓學生拓展學習視野，也有助於未來升學與專業方向規劃，展現學術資源整合的成果。

義民高中國際事務組長呂心茹說，活動採分組合作方式，台日學伴透過共同語言、肢體語言與協作討論，共同除錯（Debug）與修正程式，充分展現創客教育強調的動手實作、創意發想與團隊協作精神。

千種高校學生山本陽說，一開始要設計程式感覺有難度，但在課程引導下逐一解密，最後將遙控車組裝完畢，還成功轉動測試，很有成就感；義民高中學生黎鈞浩則說，在此次接流中，也透過英文與日本學生溝通，勇敢練習開口說英文，並將台灣的美食介紹給日本學生。