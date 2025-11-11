大陸雲南省的41歲男子宋元坤，今年5月15日駕駛動力橡皮艇帶著17歲兒子，從福建平潭海邊偷渡到桃園市觀音區海邊，隔日赴警局自首，檢方調查時，因宋男父子倆通過測謊，且查無企圖刺探軍情、宣示主權的證據，依違反《入出國及移民法罪》起訴宋男；一審桃園地院判刑8月，案經上訴，高等法院11日仍判處宋男8月徒刑。

至於宋男17歲兒子因未成年，桃園地院少年法庭以少年自首案，由台北收容所收容，將直接遣送出境，5月已裁定不付審理。

檢警調查，宋男平日以打零工為生，他辯稱以為來台會有更好的出路，也希望讓學習美髮的兒子能夠在台念書求學，因此父子從雲南到福建後，在「拼多多」購物網站下單購買一艘懸掛船外機的充氣橡皮艇，由他駕駛小艇跨越約68海浬，耗費油料29.5公升，偷渡來台。

橡皮艇5月15日傍晚，抵達桃園觀音區沙灘，隔日上午父子因身上沒錢，自行前往警局自首求助，警方通知海巡署派員帶回調查。

檢察官對宋男父子測謊，檢方認為無法證明其偷渡動機與目的是刺探軍情或宣示主權等政治目的，2人是單純偷渡，依《入出國及移民法》起訴宋男。一審將宋男判刑8月，二審高院駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。