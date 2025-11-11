無黨台東縣議員陳宏宗關心鹿野高台場地利用問題。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

無黨台東縣議員潘貴蘭呼籲台東縣政府盡早發布熱氣球辦理時程。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議會第20屆第6次定期大會今（11）日縣政總質詢，無黨籍議員陳宏宗關心鹿野高台場地利用問題，他指出，當地整整1年僅暑假舉辦熱氣球嘉年華，其餘十個月多數時間閒置，建議縣府善加運用吸引遊客。

台東是觀光大縣，陳宏宗肯定縣府跨年活動辦得不錯，並關心台東縣鹿野近期觀光活動；台東縣政府交通及觀光處長卜敏正回應，除暑假熱氣球活動外，高台平日主要以飛行傘為活動項目，由於高台草皮需長期養護，活動舉辦需考量對草皮及周邊的影響。

對此，台東縣長饒慶鈴表示，縣府已與鄉公所討論，將逐步把部分活動移至高台舉辦，期望增加場地使用率，並活化地方觀光資源。

陳宏宗強調，「很多人都想到台東旅遊，但知名場地卻長期閒置，一年只辦一次熱氣球，其餘時間空著非常可惜」高台場地空間佳，應增加活動頻率，提升觀光效益。

此外，無黨議員潘貴蘭呼籲台東縣府，澎湖明年的花火節已於今年10月就上架宣傳了，呼籲台東明年度的熱氣球嘉年華的辦理期間盡快發布。