苗栗縣議會第6次定期會11日開議，由苗栗縣長鍾東錦做施政總報告。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第6次定期會11日開議，由苗栗縣長鍾東錦做施政總報告，鍾東錦報告指出，面對美國關稅政策調整及中央刪減地方一般性補助款的艱鉅挑戰，縣府在積極表達立場及尋求因應措施的同時，縣政9項重大建設項目推展並無停滯，其中更達成了幾項重要的里程碑。

鍾東錦首先就「涵養產業環境，儲備招商優勢」方面，透過積極招商與產業布局，縣府持續塑造在地優勢、培養發展體質，推動科技大城聚然成形。招商成果屢傳喜訊，包括聯合環球投資20億元在竹南新建廠辦大樓，6月竣工啟用；群聯電子將在苗栗投資22億、瑞昱半導體也將投入31億，統計至今，招商金額已達2,410億元。

其次是「推進重要建設，暢通城市發展」縣府團隊獲交通部頒發「公路建設卓越獎」殊榮，展現對縣府團隊的高度肯定。目前苗栗縣獲中央核定執行的重大交通建設共有15案，其中「119線雞隆派出所至玉麟橋段道路拓寬工程」及「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫」都已完工；另有3案已進入施工階段，其餘10案則在辦理相關前置作業。他要特別感謝中央核定14.57億元辦理「62─1線雪霸國家公園至雪見道路興建工程」，終於在近期順利完成發包，讓這條打通泰安溫泉區至雪見遊憩區的「最後一哩路」，可以如期如質完成。

值得一提的是，鄉親引頸期盼的「國道1號增設造橋交流道工程」及銜接的苗14線拓寬工程都已在8月份動土，未來進出新交流道將更便捷安全；「國道1號五楊高架道路延伸至頭份計畫」，預計將在明年初開工。

鍾東錦報告，縣府今年獲得中央支持，將在苗栗縣治所在地興建一座造價達12億元的縣立圖書總館，該館將科技融入設計，可提供兼具典藏、閱讀及推廣教育等多元服務，預期未來將成為本縣文化新地標。鄉親期待的4座全民運動館，竹南及苗栗全民運動館已接續完工，苑裡及頭份全民運動館，近期也已開工。加上近期動土的山佳國小分校預定地8人制足球場，以及規劃中的竹南樂活運動羽球館，盼能有效帶動苗栗運動風氣蓬勃發展。

鍾東錦並對萬眾矚目的「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」已在近期啟動試營運，結合美麗湖光山色及陸、水、空域等多項精彩遊憩設施，預期將為苗栗縣再創觀光旅遊高聲量。而「2025通霄沙雕藝術節」邁入第2個年頭，今年參觀人數翻倍成長、達到逾60萬參觀人次，為地方締造睽違已久的熱鬧盛況。