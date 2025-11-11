臺北市議員闕枚莎今(11)日在教育部門質詢中指出，根據行政院主計總處家庭收支調查，2023年全國每人每月平均消費支出為25,700元，而臺北市高達34,000元，首都生活成本遠高於全國平均約32.26%。面對高房租與高物價壓力，市民普遍期盼薪資與福利能合理反映生活實況，導致教師流失與人力缺口持續擴大，已成為臺北教育發展的最大隱憂。

闕枚莎表示，臺北市作為全國教育示範城市，教師除了承擔行政試辦任務與教育創新責任，更面對家長高期待與繁重行政負擔。包括雙語教育、智慧校園、國際教育等政策試辦，幾乎都在首都率先推動，使得臺北教師的工作時數與壓力明顯高於其他縣市，但待遇制度卻未能反映首都生活成本現實。

根據教育局資料，臺北市114學年度教師應有員額19,568人，實際欠缺2,210人，缺額比例達11.29%。近五年正式教師甄選開缺人數由110學年度的453人增至839人，成長達54%。另每年約有600至700名教師申請外調至外縣市，而調入臺北市者僅約150至180人，顯示師資流失情形嚴重。

闕枚莎感謝市府近年推動教師福利政策措施，包括自113年起將教師節禮金由600元提升至2,000元，也採納闕議員建議，將私立幼兒園教師納入教師節禮金獎勵範圍，同時推動建置教師專業發展空間2.0、提高獎勵金補助人數及擴大敬師月優惠項目等措施，這些政策對教師士氣具正面效果。不過，她也呼籲市府應進一步研議調升首都教師職務加給與福利制度，以反映高生活成本與教育負擔。

闕枚莎同時舉出日本教師福利制度，不僅薪資穩定、獎金豐厚，每年獎金合計超過四個月薪資，另有地區津貼補助、職務與租屋補貼，並提供完善的育嬰假、教師宿舍及醫療退休保障。此外，日本教師每年可參與進修研修、享有寒暑期特休與再雇用制度，讓教師能兼顧專業成長與生活品質。

闕枚莎最後強調，若要穩定台北教育品質、留住優秀教師，因此，闕枚莎要求教育局湯局長，儘速研議調升「首都教師教職繁重職務加給和福利制度」。