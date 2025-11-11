金門塔山發電廠今日舉辦「114年下半年金城鎮將軍泉海灘淨灘活動」，希望透過實際行動喚起全民環保意識，守護金門珍貴的自然環境。(圖／塔山發電廠提供)

台電金門塔山發電廠為響應環保行動、推廣愛護海洋的理念，今(11)日上午無懼「鳳凰」颱風外圍環流7級強陣風，號召約200人舉辦「114年下半年金城鎮將軍泉海灘淨灘活動」，希望透過實際行動喚起全民環保意識，守護金門珍貴的自然環境。

塔山發電廠表示，此次淨灘共號召金門縣環保局、金城鎮公所、前水頭社區、後豐港社區及該廠人員約200人熱情參與，共清理出保麗龍約90公斤、可回收物110公斤及一般垃圾150公斤，讓參與者更加體會日常生活減廢與減塑的重要性，並思考如何從自身做起，減少對環境的負擔。

塔山發電廠廠長李枝榮強調，金門擁有得天獨厚的自然景觀與潔淨海岸，唯有全民共同維護，才能實現永續發展。台電公司自推動淨灘活動以來，已持續推行甚久，透過與地方民眾攜手清潔海灘，不僅實踐企業社會責任，也期望喚起社會大眾對環境保護的重視，珍惜自然資源，為後代子孫留下乾淨、宜居的家園。