僑信國小六年⼆班李桐彤（右）以變色龍改變體色為創作靈感，作品獲第二屆「攜手童行環保彩繪」高年級組特選。（葉靜美攝）

第二屆「攜手童行環保彩繪」活動得獎作品展示。（葉靜美攝）

財團法人台灣環保研究基金會連二年舉辦「攜手童行環保彩繪」，吸引全縣逾5000位國小學童參賽，他們以繽紛色彩描繪如何愛護地球，基金會董事長施期清表示，小朋友在構思畫作的同時，也思考何為環保，讓環保意識向下紮根，榮獲高年級特選的李桐彤就藉由畫筆下的變色龍，訴說環境好壞對生活的嚴重影響。

「攜手童行環保彩繪」活動由財團法人台灣環保研究基金會主辦，彰化縣環境生態保護協會承辦，彰化縣議員曹嘉豪、周君綾、楊妙月、蕭妤亘協辦，今年參賽學童相當踴躍，總計有5116位學童參賽，基金會邀請了5位評審評選作品，今日在彰化縣議會新會館1樓舉辦頒獎典禮。

台灣環保研究基金會董事長施期清表示，舉辦活動就是為了結合藝術的力量，把環保的理念落實到家庭生活中，每位小朋在動手畫畫前，一定會先思考何謂環保、又要如何呈現，每一幅畫作都代表著孩子們對美好環境的想像與關懷，無形中讓環保理念深入小朋友心中，同時深入每一個家庭中。

五位評審委員從5000多件作品中，就符合主題、畫面結構、創意發想、色彩運用等方面進行評選，每個年段經過一夜篩選，最後評出國小高、中、低各年級組每組特選一名，優選二名，佳作十名。高、中、低各年級組特選分別為僑信國小六年⼆班李桐彤同學、和仁國⼩四年三班許菁穎同學、育英國⼩⼆年⼄班郭慕澂同學。

李桐彤以變色龍改變體色為創作靈感，作品獲評審青睞，認為她的構思巧妙、色調明快，她的作品中，變色龍一半身體以暖色系呈現、色彩明亮、一半則塗成黑色，她說，以變色龍為主角是因為變色龍會隨著環境不同而變色，身體明亮代表身處的環境很好，他周邊還有好多好朋友，大家都很開心，後半段黑色的變色龍則代表環境很差，連朋友都消失了。