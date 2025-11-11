台北市一名李姓慣犯於9日清晨在信義區順手牽羊竊取未拔鑰匙的機車，沒想到得手不到90分鐘就在中山區落網。（圖／簡銘柱翻攝）

台北市一名李姓慣犯於9日清晨在信義區順手牽羊竊取未拔鑰匙的機車，沒想到得手不到90分鐘就在中山區落網。更令人震驚的是，這名嫌犯竟是新北、桃園、橋頭三地檢署的通緝犯，警方還在其隨身物品中起出第二級毒品液態搖頭丸及吸食工具，可謂罪證確鑿。

警方表示，9日清晨6時30分，粗心的曾姓車主將機車停放在信義區永吉路便利商店前，卻忘記拔取鑰匙，讓有心人士有機可乘。信義分局五分埔派出所接獲報案後，立即成立專案小組，透過調閱沿途監視器，迅速掌握竊嫌行蹤。

辦案人員馬不停蹄地追查，果然在上午7時50分許於中山區中原路一處便利超商前發現失竊車輛，並在超商內發現特徵相符的李姓男子。經盤查發現，這名35歲的李男竟是「三條通」，同時遭新北、桃園及橋頭地檢署以詐欺、偽造文書等罪嫌發布通緝。

警方在逮捕過程中，還從李嫌隨身包包內搜出第二級毒品液態搖頭丸、安非他命吸食器及毒品殘渣袋等證物，讓原本單純的竊盜案，升級為毒品、竊盜與多項通緝案件。

信義分局表示，全案已依竊盜、違反毒品危害防制條例及多項通緝罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源，展現警方打擊犯罪、維護社會治安的決心。警方也呼籲民眾停放車輛時務必記得拔取鑰匙，避免成為歹徒下手的目標。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！