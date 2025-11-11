部落耆老們的八部合音中，「信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心啟用。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅等人出席「信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心」啟用典禮。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

竹山秀傳醫院院長莊碧焜向縣長許淑華、鄉長全志堅介紹，將收托30名失智、失能長輩。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府斥資逾4700萬元興建的「信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心」11日啟用，1樓老人活動中心開辦長青學院，另外辦公室由愚人之友駐點，提供長照計畫擬定與服務、輔助借用評估，2樓有竹山秀傳醫院提供日照服務，可托30名長輩，讓照顧者有喘息空間。

歷經重重困難及6年多的努力，位於明德村的信義社區活動中心旁的「信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心」11日舉行啟用典禮，由牧師祈福禱告，部落耆老們的八部合音中展開，縣長許淑華、立委游顥、鄉長全志堅、原住民族委員會副主委谷縱‧喀勒芳安及南投縣議員全文才、陳淑惠、竹山秀傳醫院院長莊碧焜等人歡喜出席。

全志堅細數推動艱辛說，民國100年起信義鄉老人會前理事長胡增祥建議興建會館，公所從106年開始申請計畫，期間經歷經費被中央收回、新冠肺炎疫情、物價工程費飆漲、偏鄉施工不易多次流標，及土地開發限制等重重考驗，「信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心」11日啟用，讓長輩有一處安心活動、交流學習與接受照護的據點。

許淑華表示，縣府配合衛福利長照政策及一國中學區一日照布建原則，協助信義鄉公所於108年重新向中央申請經費補助，獲前瞻政策「整建長照據點計畫」補助2274萬元，縣府配合款1377萬元，信義鄉公所自籌825萬元，建物完工縣府碼挹注254萬元作為內部充實設備費，這座中心的啟用得來不易。

許淑華介紹，1樓老人活動中心開辦長青學院，讓健康的長輩活到老、學到老，也讓有長照需求和輔具需求者近獲得服務；2樓的日間照顧中心，則提供30名失智、失能長輩接受日間照顧服務，讓家中照顧者有喘息空間，並增加當地就業機會，讓長輩地安養、在地老化。