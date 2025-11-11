嘉義農試所代理所長張哲瑋、副研究員張淑芬推薦首支本土育成咖啡品種「台農咖啡1號」。（廖素慧攝）

嘉義農試所11日發表首支本土育成咖啡品種「台農咖啡1號」，咖啡農友熱烈響應。（廖素慧攝）

嘉義農試所11日發表「台農咖啡1號」的咖啡風味及口感俱佳。（廖素慧攝）

嘉義農試所11日發表「台農咖啡1號」的咖啡葉可應用於保健護膚產品。（廖素慧攝）

農業部農業試驗所嘉義分所15年磨一劍，11日發表首個本土育成的咖啡品種「台農咖啡1號」，可種植於中低海拔，風味口感俱佳，還可作為盆栽或庭園景觀栽培，葉片也能開發美容保養品及養生保健品。

嘉義分所指出，農業部農業統計年報顯示，民國113年全台咖啡種植面積1216公頃，高海拔產區面積約30％，中、低海拔產區各約35％；而全台咖啡生豆年產量約1000公噸，產值約10億元，每年進口咖啡豆5萬公噸以上，咖啡服務產業營收全年突破400億元，足見國內咖啡市場有發展空間。

嘉義分所代理分所長張哲瑋表示，園藝系副研究員張淑芬與團隊為改善國外引進咖啡作物的在地適應力、氣候變遷挑戰及品質不穩定等問題，在嘉義分所咖啡園育種「台農1號」15年有成，台農1號適合台灣中低海拔種植，產量約其他品種平均產量的1.2倍，高海拔栽種則品質更佳。

張淑芬說，「台農1號」咖啡於110年7月5日取得品種權，近年來由技轉合作業者楊勝安與農友在宜蘭縣頭城、新北市石碇、桃園市復興、新竹縣橫山、南投縣仁愛、嘉義縣梅山、屏東縣竹田等地推廣栽種，預計明年有穩定產量，此外，台農1號咖啡也開始參加精品咖啡評鑑活動，提升品質及知名度。

嘉義分所表示，「台農1號」的節間短與葉片細小植株型態特性，適合盆栽或庭園景觀栽培，葉片富含綠原酸，可製成保健咖啡葉茶飲，還可應用於面膜等美容保養產品，是可以全方位加值利用的農作物，也能為咖啡農創造咖啡豆以外的第二收入。