海山分局破獲天九牌賭場。（警方提供）

新北市海山警分局日前接獲線報，板橋文聖街內暗藏天九牌賭場，專案小組經過多日埋伏監控，本（11）月8日凌晨持搜索票前往查緝，現場查扣賭資106萬元，逮捕賭場負責人48歲莊姓男子及賭客共10人，其中陳姓女賭客為詐欺通緝犯，偵訊後全案依法送辦。

海山分局指出，偵查隊與埔墘所於日前接獲情資，板橋區文聖街一帶疑似暗藏天九牌職業賭場；經數日蒐證，確認出入人員頻繁複雜，於8日凌晨持搜索票前往查緝。現場查扣抽頭金27萬元、賭資106萬元、天九牌1副、骰子1批、監視器鏡頭1批、主機1台、點鈔機1台等證物，逮捕負責人莊姓男子及賭客等10人。

警方清查在場人身分時，查出賭客52歲陳姓女子為士林地檢署民國2023年7月發布的詐欺詐欺通緝犯，警詢後依法解送士林地檢署歸案。

莊姓負責人稱在此處租屋已5年，近半年朋友常來才開始玩牌。偵訊後，全案依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。