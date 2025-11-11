雙十一購物節優惠多，下單就省錢。（示意圖，太陽星提供）

太陽星全效克菲爾益生菌之前推出的囤貨雙重優惠專案，推出即大受消費者歡迎，原本10月底就要終止，卻因該專案太划算，擋不住會員敲碗，希望專案延長至雙11購物節。

有會員表示，夫妻雙方以及家中長輩每天都吃克菲爾益生菌，每月用量大，所以一次就訂購10盒，享受優惠折扣價。雙十一活動期間，克菲爾益生菌系列商品，買10盒送2盒，售價14,952元，等於打了63折，現省8,808元。因此，太陽星全效克菲爾益生菌官網宣布囤貨節延續至雙十一。

除了克菲爾益生菌買就送的專案外，雙十一活動的另一重優惠是克菲爾益生菌系列2支主力商品：超級食物版、晚安加強版，以及乳鐵蛋白推出買2盒送10包、買6盒送15包2種方案，贈品（均限同品項）價值分別為660元、990元。

至於雙11特惠方案，第一個方案是「加1元多1件」，太陽星全效克菲爾益生菌系列商品：A+超級食物版、GABA晚安加強版，以及太陽星全效乳鐵蛋白，每買1盒加1元就可獲得1盒官網熱銷商品：高濃縮蔓越莓C膠囊（價值1090元）或葉黃素（價值1090元）或納豆紅麴（價值980元），而且明星系列商品訂購數量不限，加購盒數也可累加。

換言之，買1盒克菲爾益生菌或乳鐵蛋白，加1元可買1盒熱銷商品，買越多獲得的贈品價值越高，每盒最高現折1089元。另外，只要下單就能參加滿額贈活動：每筆訂單滿2000元，可獲贈500購物金，下次在官網購物時就可抵用。

太陽星全效克菲爾益生菌官網還趁雙十一購物節的熱潮，推出克菲爾益生菌、乳鐵蛋白的大組數囤貨優惠，買2盒就送10包旅行包（限同品項）；買6盒送15包旅行包（限同品項），買越多送越多，也省越多。

此外，克菲爾益生菌還增加「買10盒送同品項2盒」的超優惠方案，只要下單，現省8808元；為維持菌株活性，選擇此方案，可選擇12盒商品一次到貨，或比照官網定期購，每3個月送一次。雙十一購物節優惠詳情，請洽太陽星全效克菲爾益生菌官網（https://www.tystar.com.tw/）或官方臉書（https://www.facebook.com/TystarKefir）。