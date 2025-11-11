「七彩的微風側著臉輕輕吹佛……」童年朗朗上口歌曲，《真珠美人魚》（Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch）將重返電視機前，擁有滿滿回憶殺的節目，讓不少粉絲相當期待；不過，電視台官方表示，目前不會上傳到YouTube平台，因此，想回味夢幻浪漫、旋律動人年代的粉絲們，只能乖乖守在電視機前了。

《真珠美人魚》講述主角七海露亞——北太平洋粉紅珍珠的人魚公主，為尋回失落的珍珠與守護海洋世界，化身人類來到陸地。她與其他6位來自不同海域的人魚公主相遇，透過歌聲化為偶像歌手「美人魚公主」，共同對抗邪惡勢力，守護愛與友情。

故事融合魔法、音樂與少女心，描繪出勇氣、友情與自我成長的動人旅程。此次特別投入專業技術團隊，進行全片畫質修復，讓觀眾能以更清晰高畫質的視覺體驗，重溫最初的感動與浪漫。

除了繽紛動人的劇情外，《真珠美人魚》最為人津津樂道的，便是近40首扣人心弦的歌曲，從〈相信自己〉、〈七彩的微風〉到〈Rainbow Note〉，每一首都喚起觀眾的青春記憶。此外，近期有《Kpop 獵魔女團》般的歡唱盛況，《真珠美人魚》的歌聲則喚醒全台粉絲共同回味那段「跟著歌聲相信愛」的青春年代。

《真珠美人魚》成為年輕世代共同的回憶象徵，更有粉絲在社群留言「一定要讓現代小孩看看最早的獵魔女團！」也有網友提到「小魔女doremi 有沒有機會？」、「終於可以跟現在的小朋友有共同話題了 」，討論度火熱展現跨世代魅力。