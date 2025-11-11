俄羅斯總統普丁最近在一場記者會中，秀出「腫脹疼痛」的右手，看起來青筋暴露，這引發了對他健康狀況的新一波猜測。

《紐約郵報》10日報導，多年來，普丁的右手一直是健康傳聞的焦點，這位73歲領導人在籃球場向忠實支持者發表演說的活動中，被發現緊握拳頭，似乎很不舒服。這些影像引發了新猜測，認為他一直在對抗重病，一些網路偵探聲稱，普丁可能患有從帕金森氏症到癌症的種種病症。

「普丁的手有問題，」烏克蘭內政部前顧問吉拉成柯告訴East2West， 同時諷刺普丁對烏克蘭的無情入侵，「除了它們沾滿血腥，直達手肘之外，他的青筋暴露。」

Putin’s ‘swollen and sore’ hand sparks new wave of speculation over Russian president’s health https://t.co/2w2kY2kKZL pic.twitter.com/JMk6agCqwX — New York Post (@nypost) November 10, 2025

其他許多烏克蘭人也迅速加入猜測行列，媒體名人戈登（Dmytro Gordon）說，普丁其中一隻手靜脈明顯凸起，看起來「腫脹又疼痛」。

事實上，早在俄烏戰爭第1年時，普丁的手就成了討論焦點。當時在一次軍事巡視中，俄羅斯領導人的手上出現黑斑，而其他照片據稱顯示，他的手上有多處靜脈注射痕跡。此外，普丁先前在演說時，也被拍到腳部抽搐，還有以右手緊抓桌邊的影片，許多人推測，這是帕金森氏症的進一步證據。不過，克宮從未證實任何關於普丁的健康傳聞。

而這位俄羅斯領導人並非唯一面臨網上檢視手部影像的人。今年稍早，美國總統川普被拍到手上出現疑似深色瘀傷後，便成了網路健康偵探的焦點。 然而，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）迅速駁斥傳聞，說那瘀傷是因總統「頻繁握手」所致。