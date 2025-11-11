曾有「最強女高中生」封號的女籃好手張聿嵐，要隨台師大女籃隊挑戰UBA。（陳筱琳攝）

114學年UBA大專籃球聯賽公開一級賽事，將從14日公開男一級第一階段預賽展開新賽季考驗，大專體總為新球季喊出「再一次」年度口號，準備挑戰公開男一級6連霸的政治大學，教頭陳子威也喊出「再一次奪冠」鼓勵全隊保持平常心挑戰自我。

陳子威提到，陣中兩位大四好手宋昕澔、吳志鍇迎接大專生涯最後一個賽季，球隊也很珍惜兩人再打一季，除了勉勵要「再一次」助隊守護榮耀，也是兩人大專生涯「最後一次」，希望藉此刺激宋昕澔、吳志鍇，期許能在大專生涯最後一年再創造個人UBA生涯紀錄，並且保持平常心，把每場當作最後一場的心態來全力以赴。

作為球隊球員代表出席11日開季記者會的吳志鍇，坦言大專最後一年感覺不一樣，期許自己有更穩定的進攻火力，場上可以有更多貢獻，和從高中到大學都是隊友的宋昕澔，在面對助隊奪冠這點，是不用說的默契，至於球隊已經累積跨季50連勝，這不過是數字，仍要把目標放在一場一場慢慢來、努力拿下冠軍。

本季UBA公開女一級一大亮點，就是高中後赴美的「最強女高中生」張聿嵐回歸，高中最後一年和旅美時先後經歷兩次膝蓋傷勢，今年5月回到球場，6月開始對抗訓練，7月隨球隊到廈門、日本移地訓練，9月份代表台師大參加登峰造極籃球賽，自評身體還沒恢復到很好，體能、技術都還有進步空間，進入UBA首個賽季就是先做好該做的事，再放眼旅外目標。