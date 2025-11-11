周二泛歐Stoxx 600指數早盤暫升3.66點或0.64%，為576.47點，指數觸及近2周最高點。

全球股市在本周之初都目擊了強勁的上漲動能，歐股在周一並錄得近6個月以來的最大單日漲幅。此前由於美國政府部門的停擺可望結束，讓投資人鬆了一口氣，這也意味著重要的官方數據將得以重新公布。

美國參議院在周一稍晚通過了一項提案，將得以讓聯邦政府恢復資助，並且可以結束史上最長的政府關門。

不過由於至今為止政府部門的資金仍不足，可能對美國造成潛在的影響，因此仍存在一些謹慎的聲音。

市場同時關注企業財報。沃達豐大漲5%，同時提振了電信股指數表現，稍早該英國電信商上調了全年獲利和現金流預期，並且公布德國業務在上季恢復營收成長。

義大利最大行動通訊鐵塔服務公司INWIT公布上季獲利大幅成長，但下調下一年度的營收預期，股價暫跌8.4%。

在數據公布方面，英國9月失業率為5%，高於預期的4.8%，也高於前一個月的4.8%。