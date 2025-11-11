台北市觀光經濟逐步復甦，外縣市與國外觀光客持續增加。不過因應住宿需求大增，非法日租套房業者也增加。國民黨台北市議員徐弘庭11日指出，今年日租套房違法的案件數比往年更多，但罰則並沒有隨之增加，讓業者「罰不怕」，他建議可以針對「地點」開罰，以免日租套房只要更換負責人就可繼續營業。觀傳局長余祥表示，會依照中央法規調整，裁處也會加重加嚴。

北市觀傳局裁處非法旅宿，今年截至9月底前已裁處277家次、裁罰金額2127萬元；民國113年則是裁處152家次、裁罰金額1292萬元。徐弘庭指出，今年開罰的案件數比往年都要多，但罰則卻沒有相應增加，「像是大安區就有違法業者，曾開罰到50萬元還能繼續營業。」

觀傳局長余祥則解釋，這就是法規上的困難部分，原因在於開罰是針對「負責人」，因此場所只要未被斷水斷電，只要更換負責人就能繼續營業。徐弘庭也反問，是否也能針對「場所」註記或開罰？余祥則坦言，由於涉及中央法規，會蒐集相關資料後向中央反映。

徐弘庭直言，除了中央修法外，觀傳局也可以與民政系統橫向溝通，譬如與區長協調通報機制、獎勵計畫。如果某地點屢次遭開罰但卻又繼續營業，就可認定可能是在包庇犯罪集團，也能主動通報警方加強巡邏臨檢。

余祥表示，法規部分會視中央法源依據看如何調整，北市府也能藉由修正《非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點》加重裁處，朝向原本第4次違法才能斷水斷電改為3次。