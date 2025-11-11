鹿港「鹿溪宴」年年秒殺，去年就有民眾到現場等待16小時，就為了能搶到報名頭香，今年公所宣布「鹿溪宴」將在11月29、30日在鹿港鎮的文小五預定地登場，2天各辦100桌，報名方式一樣分網路、傳真及現場報名，報名時間訂在11月18日上午8點開始，鹿港鎮長許志宏表示，雖然物價全面上揚，但「鹿溪宴」今年仍「凍漲」維持原價每桌4500元。

去年「鹿溪宴」一樣兩天各開100桌，開放報名當天，網路報名僅20秒就售罄，傳真報名5分鐘內全部賣完，現場開賣部分，搶到頭香的民眾，提早在前一天下午4點多，即到鎮公所前等待，顯見受歡迎程度。

今年「鹿溪宴」將於11月18日上午8點，網路、傳真、現場同步開賣，並於11月29、30日晚上6點在文小五預定地準時開席，桌數同樣1天100桌、共200桌外，價格也與去年相同，每桌為4500元，19道菜色，包括5樣前菜、10主菜、4款甜品，有鹿港知名小吃麵線糊、牛舌餅等，還有必不可少的海味烏魚子、蒲燒鰻等。

宴席現場邀請到陳隨意、廖婉君、陳衣宸、唐儷、沈建豪、楊淨宇等知名藝人，安排精彩的歌曲演出炒熱氣氛，享用完美食的民眾，還可以把專屬的紀念碗盤組帶回家，有吃又有得拿相當物超所值。

鹿溪宴為「2025鹿港四季紅~冬歡系列活動」之一，另有11月22日的「冬歡演唱會」，及結合彰化區漁會舉辦的「港邊烏魚樂時節」將在12月6日登場，7日下午在公會堂廣場，還有布袋戲、搖滾樂團、特技雜耍等的演出，讓孩子們沉浸歡笑聲中。

許志宏表示，今年的活動一樣精彩可期，歡迎全國的鄉親好朋友們，攜伴前來參加「2025鹿港四季紅~冬歡系列活動」，感受鹿港小鎮的獨特魅力，保證讓大家收穫滿滿、為今年的冬天留下美好的回憶。