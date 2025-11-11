苗栗一名房東於去年9月間，無故進入女房客房間抄電表，並以手機拍下她與男友熟睡的畫面，遭女房客報警提告。房東辯稱，因租賃契約附註條款中載明「房客不得隨意讓他人留宿，房東得進入房間抄電表」，他只是想拍照作為證明。不過，最終房東被依住宅罪、竊錄他人非公開活動罪，判處拘役45日，緩刑2年，並於判決確定6個月內賠償女房客4萬5000元，可上訴。

據判決書記載，房東於去年9月某日上午，未經女房客同意，擅自進入其租屋處抄電表，並趁著女房客與男友在床上睡覺時，以手機偷拍兩人。事後，女房客發現異狀後立刻報警處理。

對此，房東否認犯行，辯稱租賃契約附註中已載明女房客不得讓他人留宿，且房東有權進屋抄電表、檢查冷氣、冰箱等設備，以維護公共安全，承租人不得以任何理由拒絕。他表示，自女房客入住後，自己每月都會進房抄電表，女房客也從未提出異議；此次拍照只是為了證明她違反「不得隨意留宿他人」的條款。

檢方則認為，即使房東有抄電表之意，也不得恣意進入租屋處。房屋一旦出租，房客即享有「不受非法干擾」的合理期待，房東不得以合約條款為由，擅自侵入他人住處或合理化其行為。

苗栗地院法官指出，房東本應提供房客安全、安心的居住環境，但卻未經同意擅入房內抄電表，已侵害女房客的居住權益。房東更以手機拍照方式竊錄他人非公開活動，造成女房客心理壓力與精神痛苦，影響甚鉅。

法官考量房東坦承犯行，雖有和解意願，但雙方未能就賠償金額達成共識，且房東年齡已高，因此判處房東侵入住宅罪拘役20日、竊錄他人非公開活動罪拘役30日，合併執行45日，得易科罰金4萬5000元，緩刑2年，並須於判決確定後6個月內賠償女房客4萬5000元，全案可上訴。