台中市立大甲高中長期推動在地化與實作導向教育，今年美工科與在地百年製麵品牌「大呷麵本家」展開深度產學合作。雙方於今（11）日在麵本家舉辦「產業教育文化永續論壇」發表成果，展現學生創意與地方產業結合的能量。

此次產學合作，學生以麵本家公司劉世欣董事長形象為核心，重新詮釋企業發展故事，並設計館內打卡牆及館外形象牆，透過人物插畫、品牌色彩與在地文化符碼，使百年品牌精神得以更親切、直觀地呈現。今年正逢麵本家創立100周年，學生創作2款「麵本好盒」，內含以大甲陶土製作的陶麵碗及麵本家產品，盒身融入「筷子提把」創意設計，可在使用前後轉化為多功能餐箱，展現青年創新的設計與永續思維。

美工科學生發表「大甲東陶土」創作專題，從煉土、鏇坯、素燒至上釉出窯，全程由學生親手完成。他們以作品回應土地、記錄文化，也象徵青年世代在永續議題上的思索與行動。論壇最後，學生與麵本家共同以手作陶碗致贈嘉賓，象徵「盛裝永續、共享美好」。

「孩子們用作品說了一堂最動人的地方課！」大甲高中校長高榮利表示，學生不僅展現專業能力，更展現理解土地、關懷社區的視野，期待未來能讓更多學生以創意參與地方、以專業回饋家鄉。