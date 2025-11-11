綽號「阿峰」吳男夥同王姓男子及綽號「阿中」吳男，9月間在嘉義市一家遊藝場外停車場 以扳手奪取林男175萬餘元財物，3人朋分，包括接應的羅男共4嫌於案發10日後遭警方逮捕，僅追回9000元餘元及相關財物，大筆贓款下落不明，檢方偵結依強盜罪起訴4嫌。

嘉義地檢署起訴書指出，阿峰8月間得悉張姓男子9月1日凌晨將在嘉市某家遊藝場交款給林姓男子，將此訊息告知王男，與王男、阿中合謀強盜林男，1日凌晨王男與阿中分別騎機車到遊藝場外停車場，王男見到林男開車到場後即離開。

凌晨3時許張男到停車場，在林男的車上交付175萬元及3張各為5萬元的積分卡，林男收下後放入帆布袋，張男離去，林男在車內休息。清晨6時多，阿中騎機車重回遊藝場停車場，打開林男的後右車門，拿扳手作勢攻擊林男，強行取走帆布包後逃逸。

阿中逃逸途中換裝，並到王男的住處將帆布包交給王男，王男從帆布包取出90萬元交給阿中作為酬勞，阿中即連繫羅男開車接應他，並給5000元補貼羅男油錢，另外將40萬元寄放在羅男不知情的陳姓女友處。

當天上午7時多，阿峰由不知情的妻子開車載他到監理站，與王男碰面，王男從門窗外交給阿峰60萬元及3張積分卡，兩人即分道揚鑣，王男自取25萬元。

警方接獲林男報案，9月10日陸續逮捕阿中、羅男到案，追出以強盜來的財物所買的iPhone SE手機1支、黃金戒指（含項鍊）1串，以及所餘贓款現金9000元，再追查出王男、阿峰涉案。

因林男對175萬元失款財源交代不清楚、大筆贓款下落不明等疑點，檢警懷疑內情不單純，卻又查無具體事證，檢方偵結依強盜罪起訴王男、阿峰、阿中及羅男4嫌。