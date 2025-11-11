藍營柯呈枋指控遭遇「假民調」，邱建富跨黨派聲援表示，非常理解被「消失」的感受。（邱建富提供／葉靜美彰化傳真）

藍綠目前正式表態參選彰化縣長人選就有6人，競爭相當激烈外，各家民調也滿天飛，有意參選彰化縣長的藍營柯呈枋今日就表示，自己繼上次網路民調被遺漏，又有民調上演相同手法，且回撥還顯示為「騷擾電話」，指控是刻意操作的「假民調」，而有相同經歷的綠營邱建富，也跨黨派聲援表示，非常理解被「消失」的感受。

柯呈枋今日發文表示，一名黃姓鄉親昨天正在煮晚餐時，接到電話稱要進行「彰化縣長民調」，並針對四位民進黨縣長候選人與謝衣鳳、洪榮章進行對比式提問，黃女追問「為什麼沒有柯呈枋」時，對方卻回答「不方便說明」，接著立刻掛斷電話。

柯呈枋指出，他事後依據鄉親提供的來電號碼回撥，卻發現無法接通，系統甚至顯示為「騷擾電話」，懷疑這是一場刻意操作的假民調。

柯呈枋指控，這已非首次出現類似狀況，上次網路民調同樣刻意遺漏他的名字，這次又以相同手法重演，真的啟人疑竇。

日前也有相同經歷的邱建富指出，他自己過去也曾被民調遺漏過，因此非常理解被「消失」的感受；他強調，民調應該是了解民意的工具，而不是被操控的手段，一個真正公平、反映民意的民調，應該納入所有明確表態參選的人，而不是只放進特定對象，甚至把沒有要參選的人硬塞進去，這樣的操作難免讓人懷疑背後動機。