羅浮宮博物館搶案當天在館外意外入鏡的「古典風帥哥」身分終於曝光。

法國巴黎羅浮宮博物館10月發生驚世搶案。案發當天，外媒拍攝館外警方動態時，一名衣著考究、打扮成老派紳士的年輕人入鏡，瞬間爆紅，網友戲稱「偵探到場」，「他是誰」成了熱議謎團。此人日前終於接受專訪，年僅15歲，崇拜推理小說兩大名探，衣著近期開始走復古風，當天與家人赴博物館準備參觀才知發生搶案閉館，入鏡「純屬意外」。

綜合美聯社、歐洲新聞台（Euronews）10日報導，上月19日羅浮宮博物館遭劫，搶匪7分鐘奪走8件法國王朝歷史珠寶。館方緊急封館，法國警方集結館外，美聯社記者拍下3名警察倚著1輛警車封住通往博物館入口畫面時，有個頭戴軟呢紳士帽、身穿三件式西裝、手持長柄傘的年輕人入鏡，一臉沉靜，風度翩翩，彷彿「名偵探」到場查案，網稱「軟呢帽男」（fedora man），頓成案情之外的話題人物。照片在網路廣傳，有人特地說明畫面「貨真價實非AI合成」。不少網友笑稱他就是偵探，也有人覺得他蹭熱度。

第一時間默不作聲

這個神祕年輕人名叫佩卓（Pedro Elias Garzon Delvaux），哥倫比亞人，今年15歲，與祖父、雙親住在巴黎西南方距離市中心30公里的郊區蘭保葉（Rambouillet）。佩卓說，看到美聯社照片在網路廣傳之後，第一時間不急著自曝身分，靜觀其變：「這照片本身就帶有神祕感，不該打破。」他明白這張照片何以爆紅：「我穿得像1940年代的人，現在是2025年，反差很大。」

年僅15歲的佩卓8日現身接受美聯社專訪。這是他因為一張照片紅遍網路後首度接受媒體訪問。（美聯社）

不知搶案發生 意外入鏡

他說，當天與祖父、母親同赴羅浮宮博物館參觀，到場才發現不得其門而入，於是問了在場警察為何不能入館，幾秒後，美聯社記者拍下了這幀照片。一家三口得知搶案發生，不久就離場。照片躍上媒體後，有些親朋好友懷疑影中人是他，仔細觀察照片發現他母親就在後頭也入了鏡，這才確定他是紅翻網路的「假偵探」。照片曝光4天後有個朋友私訊問他「這是你嗎？」，他才曉得照片已至少500萬人瀏覽。

接著母親電告「你上了《紐約時報》」。他說這是他常常閱讀的報紙，對他影響很大，「畢竟不可能天天躍上《紐時》版面」。其他家人同學、在哥倫比亞的表親、在奧地利的朋友紛紛發來截圖、打電話向他確認，讓他不可置信：「大家說『你成了明星』，我不敢相信光憑一張照片就能幾天內紅遍網路。」

上學也穿得像老派紳士

佩卓「老派紳士風」衣著是為了參觀羅浮宮特地搭配的嗎？其實不是，他自稱近1年前開始走紳士打扮路線，靈感來自上世紀的歷史、黑白照片裡的政治人物、小說裡虛構偵探形象，「我喜歡優雅風，平常上學也這麼穿」。帽子則是他個人周末假日或參觀博物館時的配件，同時也有向二戰時期法國地下抵抗運動領袖穆蘭（Jean Moulin）致敬的用意。

佩卓受訪這天，幾乎重現10月19日現身羅浮宮館外入鏡的裝扮。（美聯社）

佩卓自稱是福爾摩斯（Sherlock Holmes）、白羅（Hercule Poirot）的忠粉，這兩位都是推理小說裡的名探，他很喜歡「非常優雅」的白羅。他理解世人為何把他想成偵探，因為羅浮宮劫案太過離奇，非比尋常的犯罪現場有個非比尋常的偵探現身破案，頗能符合大眾想像投射。

藝術氣息承襲雙親 不排斥拍電影

受訪這天他仍一派紳士裝扮露面，頭戴紳士帽，聖羅蘭馬甲背心跟爸爸借來的，外套是媽媽挑的，領帶也是寬版老派樣式，長腿由Tommy Hilfiger深色長褲包裹，腕間掛著修復的俄羅斯手錶。他說，學校沒有制服，校園裡已有人加入這股衣著風潮，「最近有個朋友也打了領帶到校」。少年偵探迷如此老派儒雅，或與家傳藝術氣息有關：父親是策展人，母親是成長於一座18世紀宮殿博物館的藝術家，常帶他上博物館。

佩卓後來選擇把IG帳號設為公開，以被動方式讓世人發現自己就是影中人。他透露，媒體記者得知他的年齡非常驚訝。接下來有何期待？他打趣稱「我等著看誰上門找我拍電影，肯定很有意思」，以後會持續以紳士衣著示人，因為這是他的個人風格了。