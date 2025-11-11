立法院會今（11）天進行施政總質詢，民進黨立委黃捷質詢時關切奧亞運培訓隊及黃金計畫選手的膳食補助問題，指有選手反映「吃不夠還得自掏腰包」，詢問運動部長李洋以前當選手時，有沒有發生過自己貼錢的情況？李洋笑回：「我沒吃超過。」但也承諾會全面盤點選手需求，確保補助更合理、充足。

黃捷表示，現行選手每日膳食補助依照各國物價水準分成三個級距，平均每日約補助36美元，但實際花費常達40至60美元，導致許多選手得自行貼錢。她強調：「選手吃得飽，才能拚得好，這是國家最基本的支持。」

李洋笑說：「我都沒吃超過。」黃捷回說：「你吃這麼省？都在國家隊核給的標準裡面？」站在一旁的行政院長卓榮泰插話：「謝謝委員，我也很想聽聽李洋部長的經驗。」李洋隨即說，「對。」

黃捷補充，不同賽事或大重量項目的選手，膳食需求差異更大，建議運動部重新調整。李洋正面回應，將全面盤點選手需求，確保補助更合理、充足。

此外，身兼「立法院女子運動外交促進會」會長的黃捷也感謝李洋上任隔天即見證《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》簽署，展現對性別平權的重視。她指出，台灣是全球簽署該宣言最多的國家，但71個單項協會中，竟無一在章程明定「任一性別理事應佔1／3以上」。

她建議，運動部應研擬提高女性在協會理監事的代表性，並提出具體「運動平權政策白皮書」，於明年英國舉辦的 IWG高峰會上展示成果，「讓世界看到台灣在運動平權上的努力」。李洋則允諾，將積極研議推動。