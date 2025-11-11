巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)發生一起嚴重的恐怖襲擊，地方法院大門外的警車旁發生爆炸，現在已知造成 12 人死亡、27人受傷。目前尚無任何組織聲稱對這起中午發生的爆炸事件負責，但是但過去幾個月來，巴基斯坦官方一直在與死灰復燃的巴基斯坦塔利班持續爭鬥。

目擊者表示，這起爆炸非常劇烈，可怕的爆炸聲數公里外都能聽到，而且事發時正值一天中的繁忙時段，法院外擠滿數百名等待旁聽的人員。

內政部長納克維(Mohsin Naqvi)告訴記者，襲擊者試圖「進入法院大樓，但沒有成功。轉而把炸彈安裝在一輛警車旁」。 納克維表示，這次襲擊幾乎可以肯定，與巴基斯坦塔利班有關，或者是「印度支持的阿富汗塔利班代理人」。

據媒體報導，傷亡者大多是路人，或者是前來法院洽公的人們。首都警方尚未就這起攻擊事件出面聲明，僅表示調查仍在持續中。

在爆炸之前，巴基斯坦安全部隊表示，他們破獲了武裝份子企圖劫持一所位在瓦納(Wana)的軍事學院陰謀。當時，一名自殺式汽車炸彈襲擊者，和另外五名襲擊者試圖攻擊位於西北部省份的軍事學院。不過他們的行動被查獲，兩名武裝分子被維安部隊迅速擊斃，另有3名武裝分子設法進入校區，卻最終在一棟行政樓內被包圍。

伊斯蘭馬巴德的一份聲明稱，巴基斯坦總理謝里夫(Shehbaz Sharif)譴責了發生在首都和瓦納的恐襲事件，宣示必須迅速將肇事者繩之以法。

近年來，巴基斯坦的武裝攻擊事件激增。其中最致命的校園攻擊發生在2014年，當時塔利班槍手在白沙瓦一所軍方運作的學校殺害了154人，其中大部分是兒童。據軍方稱，襲擊者企圖在周一重演2014年白沙瓦襲擊事件。

近幾個月來，巴基斯坦和阿富汗之間的緊張局勢加劇。喀布爾指控伊斯蘭堡於10月9日發動無人機攻擊，造成阿富汗首都多人死亡，並誓言報復。隨後爆發的跨境衝突造成數十名士兵、平民和武裝分子喪生，直到 10 月 19 日卡達斡旋達成停火協議，該協議至今仍然有效。

此後，雙方在伊斯坦堡舉行了兩輪和平談判，但由於喀布爾方面拒絕提供書面保證，保證巴基斯坦塔利班和其他武裝組織不會利用阿富汗領土攻擊巴基斯坦，談判最終無果而終。