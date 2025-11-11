川普持續試圖用他的總統權力，清除他身上的司法案件。星期一，川普要求美國最高法院，重新審查「川普性侵與誹謗女作家卡洛爾(Jean Carroll)刑案」，這起案件最終宣布川普必須賠償500萬美元給卡洛爾，而川普一直不服。

CNN報導，去年，聯邦上訴法院維持了陪審團的裁決，即川普必須支付500萬美元的賠償，裁定審判法官表示「陪審團沒有犯下足以構成重審的錯誤」。到了今年6月，川普要求由全體法官複審此案的上訴請求，依然被駁回。

川普聲稱，負責民事審判的法官卡普蘭(Lewis Kaplan)犯了許多錯誤，他允許陪審團聽取兩名女性的證詞，這兩名女性聲稱川普多年前曾性侵她們。

川普律師還表示，法官不應該讓陪審團看到「走進好萊塢」錄影帶，該錄影帶記錄了川普在 2005 年被麥克風沒關的情況下，自己說「會猥褻和親吻女性」。

卡洛爾起訴川普，指控他在1990 年代中期，在紐約一家百貨公司的更衣間性侵了她。而川普在2019否認性侵，說「她(卡洛爾)不是他喜歡的那一型」，並稱「她是為了提高自己書籍的銷量而捏造事實」，卡洛爾再告一狀，稱川普這些話是，是明顯的惡意誹謗。

川普在周一提交給最高法院的上訴文件中表示：「案件沒有目擊證人，沒有影片證據，也沒有警方報告或調查。相反，卡洛爾等了20多年才對她政治上反對的川普提出虛假指控，並且直到他成為第45任總統之後，也就最大限度地對川普造成政治傷害，並從中牟利。」

最高法院是否會受理此案還有待觀察，但這很可能不是大法官們最後一次被要求審查卡洛爾案件。

至於誹謗案，陪審團認定，川普因2022年對卡洛爾的言論己構成誹謗，並判令其支付8,300萬美元賠償金。聯邦上訴法院的一個合議庭維持了這一賠償判決，認為「鑑於案情非同尋常且性質惡劣，該判決合理」，駁回了川普提出的幾項法律挑戰。

川普已要求全體法官複查此案。司法部提交了一份法庭之友意見陳述，支持審查總統豁免權是否可以「免除基於公務行為的民事損害賠償責任」。卡洛爾的回應預計將在未來幾週內提出。