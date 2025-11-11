第13屆花蓮台彩威力盃少棒賽，今年照例在12月6日這周舉辦賽事，冠軍隊可獲得100萬元獎金，今年大會邀請日本職棒東北樂天金鷲王彥程、美國職棒巨人隊陽念希和中職台鋼雄鷹高聖恩3位花蓮出身的球員出席啟動記者會，給學弟妹送上祝福。

曾參與過第5屆台彩威力盃的陽念希，回憶自己被選進球隊參加台彩威力盃才剛接觸棒球沒多久，很開心實力被肯定，後來也入選U18亞青、去年和美職巨人隊簽約，他勉勵小球員僅管路難走，只要努力總有發光發熱的機會。

今年在日職二軍出賽22場、投球局數116局都創個人旅日新高的王彥程，季後成為自由球員，目前也有韓職球隊對他有興趣，他也不排斥各種挑戰，認為台彩威力盃讓小學賽事多了一個參賽機會，勉勵小球員「好好吃飯、好好睡覺」，享受基層棒球可以體驗更多的樂趣。

台彩威力盃的成立，有賴2012年威力彩彩金幸運得主，當時3位民眾獲得、每人各得6.05億，其中一位花蓮得主捐出1.2億以公益信託方式，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，並指定花蓮縣體育會棒球委員會開辦花蓮台彩威力盃全國少棒賽，到今年已經邁入13年，本屆共有全台21縣市22隊參賽，冠軍隊獎金100萬、亞軍50萬、季軍20萬、殿軍10萬，5到8名各5萬。

主辦單位特地提供隊職員的選手村，贈送參賽球員紀念品和夜市抵用券，比賽期間也提供小選手午餐及交通接駁服務，離島縣市更提供10萬元交通補助費，希望明年能邀請到連江縣參賽，完成最後一塊參賽版圖。