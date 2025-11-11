金管會公布9月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。9月信用卡刷卡簽帳金額為新台幣4,032億元，月增7.15％。金管會銀行局副局長王允中說明，8月底逢週六日遞延出帳，加上百貨檔期以及iPhone17新機上市助陣，帶動刷卡金額創下史上同期新高；累積前9月簽帳金額衝上3.68兆元，年增5.97％，同為歷史同期高。

根據金管會銀行局最新統計，截至9月底止，共32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,035萬張，較上月增加20萬張；總有效卡數約4,019萬張，月增26萬張。9月單月簽帳金額高達新台幣4,032億元、前9月金額則衝3.68兆元，雙雙寫下歷史同期新高紀錄。

針對個別銀行信用卡重要業務及財務資訊，銀行局統計，中信銀發卡數高達33萬張，停卡數也有13.14萬張，主因是與統一集團合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，同時持續清理呆卡；而玉山銀的發卡數與停卡數同步走高，數量分別為6.4萬張及11.6萬張，主要是受到家樂福聯名卡終止合作並換發為「玉山Unicard」的影響。

另外，今年前三季非現金支付交易筆數約64.06億筆，交易金額為6.45兆元，分別達成金管會目標值的80.05%與64.5％，與去年同期比，比數年增5.61％，金額年增4.54％。王允中表示，國人已逐漸習慣使用信用卡，實體和線上購物多採用非現金支付，而大眾交通工具和電子支付普及化，助攻小額支付筆數增加。

根據銀行局資料顯示，非現金支付的前三季交易金額占比分別為信用卡57.12％、ATM轉帳購物24.42％、台灣票據交換所媒體交換自動轉帳（ACH）5.32％、電子支付5.32％；非現金支付的前三季交易比數各類佔比分別是儲值卡41.67％、信用卡39.76％、電支8.65％、轉帳卡購物消費7.65％，與去年占比相當。