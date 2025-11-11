高雄市三民區大昌二路上，今（11）日有民眾因機車鑰匙不慎未拔而遭竊，警方獲報2小時內即找到48歲黃姓竊嫌，黃嫌見警上門不肯就範，還持螺絲起子試圖攻擊員警，造成員警手腳擦挫傷，所幸傷勢輕微沒有大礙，警方依竊盜、妨害公務罪嫌，將黃嫌移送法辦。

三民二分局覺民派出所今日下午3點50分接獲民眾報案，指稱停放於大昌二路上的一輛普重機車遭竊，警方立即組成專案小組展開追緝，並於2小時內在仁武區仁和街成功尋獲遭竊車輛及黃姓嫌犯。

警方見黃嫌於贓車周圍活動，見時機成熟準備逮人，黃嫌發現警方一擁而上不肯就範，試圖持手上螺絲起子威脅，並跳上機車準備逃逸，不過仍遭警方拖下車壓制，卻仍遭黃嫌攻擊受傷，所幸在傷勢輕微下仍成功逮人。

黃嫌遭逮後，依竊盜罪及妨害公務罪嫌移送高雄地方檢署偵辦，並建請羈押，同時呼籲民眾停車務必拔除鑰匙、妥善保管，以免成為竊賊目標。