大陸江蘇省杭州國壽君瀾大飯店近日推出「剩菜盲盒」，原價人民幣298元（約新台幣1297元）的五星級自助晚餐，只要花40元（約新台幣174元）即可在結束前15分鐘打包餐檯上除刺身與冰上海鮮外的食物，包括烤鴨、脆皮燒肉、生蠔、大閘蟹等精緻甜點。飯店表示，此舉旨在讓更多人以平價體驗五星級美食，同時減少浪費。

《羊城晚報》報導，該飯店的自助晚餐原價為每人298元，菜色多達30餘種。所謂「剩菜盲盒」，實際上是一種限時打包服務，僅在晚餐營業結束前15分鐘開放。顧客只要支付40元，即可獲得一個巴掌大小的打包盒，能自由挑選自助餐檯上除了刺身與冰上海鮮外的各式餐點，只要裝得下皆可。

有消費者實際體驗後表示，盲盒餐品包含烤鴨、叉燒、脆皮燒肉、蒜蓉生蠔與清蒸大閘蟹等多樣熱食，甜點部分則有核桃塔、荔枝慕斯蛋糕及其他精緻糕點，還附贈一杯飲品，「品質不差、味道也不錯」。

酒店王姓高級銷售經理受訪時指出，推出盲盒的初衷，是希望讓更多民眾能以實惠方式體驗五星級自助餐的品質，「很多人因預算或時間限制，難以常來用餐，我們希望用更輕鬆、趣味的形式讓大家接觸到酒店美食，同時減少食物浪費。」

除晚餐外，該飯店亦推出20元（約新台幣87元）的「早餐盲盒」，時間為每日早上9點45分至10點，吸引不少上班族與遊客嘗鮮。2024年底，深圳龍華希爾頓逸林酒店也曾推出自助餐盲盒活動，將當日剩餘且品質完好的餐點以隨機打包形式售出，原價逾200元（約新台幣870元）的自助餐，僅需79元（約新台幣343元）即可購得，採限量供應，並在晚間8點半至9點半取餐。

