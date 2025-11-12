鳳凰颱風攜暴雨狂炸蘇澳！ 民宅一樓遭淹沒「家具漂浮」畫面曝光 @ChinaTimes ​

受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳下起超豪大雨，並傳出嚴重災情。消防人員將行動不方便的受困民眾救出後，軍方也出動AAV7兩棲突擊車於蘇澳市區，協助住在二樓的民眾脫困。另外，也有網友在網上分享外婆家中的影像，住家一樓已被淹沒，家具也漂浮在泥水中。

消防人員協助行動不方便的婦人脫困。（圖／翻攝畫面）

消防人員協助行動不方便的男子脫困。（圖／翻攝畫面）

消防人員協助行動不方便的男子脫困。（圖／翻攝畫面）

從曝光影像可見，一名住在蘇澳鎮華中街的婦人因行動不方便，在消防人員的協助下，於晚間被背出住處，而外頭還下著大雨並且淹水。另可見一名坐在輪椅上、行動不便的男子，也在兩名消防人員一前一後的合力之下，被抬上橡皮艇。

軍方派出AAV7兩棲突擊車於蘇澳市區協助二樓民眾脫困。（圖／翻攝畫面）

還可見軍方出動AAV7兩棲突擊車於蘇澳鎮中山路一處藥妝店前停下，兩棲突擊車上對著住家二樓架起鋁梯，住家二樓的窗戶也開啟，裏頭的住戶陸續撤離到兩棲突擊車上，並移動至安全地區。

網友蘇澳老家一樓被淹沒，救難人員便開橡皮艇前來先將母親撤離。（圖／網友@dreamice0421授權提供）

另外，也有網友在社群平台「Threads」上分享，蘇澳老家因大雨一樓已被淹沒，並且快淹到二樓。救難人員便開橡皮艇前來，先將母親撤離，但因父親行動不方便，加上家中還有兩隻貓也不方便撤離，只能暫時留在原地。

還有網友分享宜蘭外婆家的狀況，他透過外婆家的監視器畫面發現，家中一樓客廳全被淹沒，家具都浮在泥水中，讓他不禁表示「準備要回去當鏟子超人了」。網友也指出，外婆因沒有行動能力，已在看護與家人的協助下移至二樓，但目前外婆家已經斷電，無法看到即時狀況，讓他非常無奈與心急。