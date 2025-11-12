士林地方檢察署林姓書記官利用任職贓物庫期間監守自盜，自民國110年起多次侵占應銷燬的證物，包括4支全新的iPhone 6S Plus手機、SONY手機、筆電，甚至還複製其他妨害秘密案件的偷拍影像，行徑大膽。士林地院12日開庭審理，林男辯稱生病無法控制衝動。檢察官強調這是國家等級的背叛，法官諭知全案於115年1月7日宣判。

起訴書指出，林男自110年3月起擔任贓物庫書記官，竟利用職務之便，竊取應銷燬的證物。他被控侵占SONY手機、筆電、針孔攝影機，以及4支全新未拆封的iPhone 6S Plus手機。更惡劣的是，他還涉嫌利用職務接觸扣押物、取得其他妨害秘密案件中，應銷燬的記憶卡及偷拍影像。檢方痛批此舉，已造成被害人隱私權受到第二次侵害，敗壞官箴至極。

林男因偷拍地檢署的同僚已被判刑3年6月，目前仍在監。他今日在法庭上聲淚俱下，辯稱自己是「生病」，產生無法控制的衝動，並非有貪汙的意圖。林男表示，在監所內已按時服藥，偷窺症的意念也已消失，深刻反省自己的行為。

林男打出親情牌，稱父母都已快80歲，也不知道還能不能見到他們，拜託法官能給他一個機會。林男的辯護人則主張，林男的行為應只構成較輕的侵占非公有財物罪，辯護人以被告在偵查中自白、繳回犯罪所得、犯罪所得在新台幣5萬元以下，以及情堪憫恕為由，請求法官能減刑3次，並給予緩刑機會。