該月度調查追蹤了日本央行的季度商業調查，顯示製造業信心指數上揚到+17，為2022年1月以來最高水準，並且高於10月的+8。

特別是次指標電子業大漲，來到+25，為2021年12月以來最高水準。一家電子公司的經理說，疲弱的日圓正給出口帶來順風因素。

在10月28日至11月7日的調查期間，日圓對美元匯率較上一次的路透調查下跌超過5%，目前在154.50附近。

另一位經理表示：「半導體市場，特別是記憶體市場表現良好」。

汽車業和運輸機械業也是日圓貶值的受益者，同樣實現大幅上揚，信心指數從+9升至+27。

一些汽車業經理人表示，客戶訂單維持穩定。

儘管如此，總體製造業指數到2月預計將回落至15，一些經理人對汽車生產和銷售疲軟表達了擔憂。

本田(Honda)在11月將全年銷售預期下調8%，至334萬輛，主要原因是荷蘭安世半導體(Nexperia)的晶片短缺。日產(Nissan)同時也下調了日本產量的預估，因為消費者紛紛避開該陷入困境的品牌。

許多製造業也對美國總統川普的關稅表達了擔憂，他們說，(美國)與貿易夥伴(特別是中國)的緊張關係，帶來很多不確定性，因此很難預測需求。

該調查是寄發給495家非金融公司，其中有222家回覆。受訪者均匿名參與調查。指數的計算，是用樂觀回應的百分比減去悲觀回應的百分比。正值表示樂觀者多於悲觀者。