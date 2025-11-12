新竹市殯葬管理所於9月5日發生燒錯遺體的事件，社群平台有網友近日匿名再爆料，有殯葬所員工偷拍往生者照片並散播，遭到新竹市府嚴正駁斥，澄清此為不實訊息，且並非殯葬管理所員工所為，是承包業者員工所涉個人不當行為。

該爆料貼文已刪文，但仍遭截圖，內容指稱9月才發生燒錯遺體事件，10月底再發生冰庫人員偷拍往生者遺體並散布，認為新竹市府應好好整頓。

新竹市府12日發聲明澄清，針對有關「新竹市殯葬管理所員工偷拍往生者照片」等不實網路訊息，市府嚴正駁斥，澄清該事件並非殯葬管理所員工所為，而是承包業者之員工所涉及的個人不當行為。

民政處表示，殯葬管理所已第一時間要求業者全面調查，日前已將該承包業者列入黑名單，禁止其再參與後續標案。同時呼籲外界勿以訛傳訛、散布未經查證之訊息，以免影響公務機關及無辜人員名譽。

民政處重申，對於任何不當行為及影響市府形象之事件，將嚴肅處理，並持續加強相關稽查及教育訓練，確保公務倫理與殯葬服務品質。