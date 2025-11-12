【速報】新宿区歌舞伎町に緊急車両集まる 刃物を持った人が歩いていたとの投稿も pic.twitter.com/w8nZytVEiX — くりっぷ News by CSP (@crip_byCSP) November 12, 2025

日本東京新宿區龍蛇混雜的歌舞伎町，周三（12日）傍晚發生濺血事件。一名男子遭人發現渾身是血倒臥在某棟建物的緊急逃生梯，警方趕抵現場後查獲一把水果刀。東京警視廳正在調查此事。

日本富士電視台報導，當地時間周三傍晚5時20分（台灣時間下午4時20分），東京警方接獲民眾撥打119電話報案稱，新宿區歌舞伎町一棟建築物的逃生梯「有一名男子手持水果刀」。警方隨即派員趕到現場處置，警員發現一名男子受了傷血流不止，隨即將他送醫救治。

有網友拍下急救員把傷者送上救護車的畫面並發布於社群X平台，當時天色已暗，街上車輛川流不息。這段畫面尚未獲得核實。

東京警方表示，受傷的男子送醫時意識清醒，但未透露其身分、國籍與年齡。警員在現場還發現一把刀，此案目前正由東京警視廳調查。這名傷者到底是遭人砍傷或者就是報案電話所稱的持刀男子，仍待釐清。

歌舞伎町以夜生活聞名，昔日有許多風俗店等聲色場所，如今以多元文化與各國美食薈萃著稱，吃喝玩樂統統有。

富士電視台快報出爐後，許多日本網友紛紛在網路轉發，有些人還忍不住提及歌舞伎町有很多外國人，不僅環境較為髒亂，治安也愈來愈差，「這是不是歌舞伎町的日常？」。有人看了報導心驚表示「我3個小時之前人就在新宿欸，好可怕」。也有網友自稱不太敢涉足歌舞伎町，「這世界真是太危險了」。還有網友聯想到最近各地紛傳的熊出沒問題，「熊的外表很好辨認，但這些人躲在人群中難以發現，他們比熊更可怕，因為目的就是蓄意傷人」。