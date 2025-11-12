婚育宅需求強勁！國家住都中心第二季釋出4案總計1,470戶中央社宅，並專為婚育家庭保留74戶，自6月9日開放申租以來，婚育宅總計受理403件申請，顯示市場對此類支持性住宅的強勁需求。國家住都中心表示，統計婚育宅最搶手的是新北五谷好室A釋出8戶吸引了94件申請案，申請倍率高達12倍，而台北萬華安居釋出15戶也有170件申請案，也有11倍的申請率。

為響應政府推動青年婚育政策並落實居住正義，國家住都中心在2025年第二季公告招租的中央興辦社會住宅中率先導入「婚育宅」機制，在1,470戶中特留5％的戶數，旨在協助新婚2年內或育有學齡前幼兒的家庭，獲得穩定且實惠的居住支持。

國家住都中心並統計今年第二季公告招租的中央社宅各案的婚育宅申請狀況，一、新北五谷好室A釋出8戶、受理94件，申請倍率12倍最高；台北萬華安居釋出15戶受理170件，申請倍率為11倍；三、桃園龍岡好室釋出8戶、受理38件，申請倍率為5倍；而高雄崇實安居釋出43戶、受理101件，申請倍率為2倍，相當於一半的申請者可獲得入住資格。

國家住都中心說明，今年9月更配合內政部最新「婚育宅」政策，中央社宅第三季第二波招租及第四季中央社宅招租，均已將婚育戶保留比例提升至20％，並額外提供2處婚育宅專案社宅，使今年婚育戶招租總計達1,022戶。

國家住都中心表示，「婚育宅」專案目的在於協助青年婚育家庭減輕高昂的租屋負擔，並具體建構一個友善生育及育兒的居住環境。透過保留戶數及提供優先申請機會，展現政府支持青年成家立業的決心。

國家住都中心表示，目前已針對第二季中籤戶陸續辦理簽約及點交作業，預計1,470戶中央社宅（包含婚育宅）最快在今年12月1日起就會開放符合資格的家庭入住，正式為青年婚育家庭提供即時的居住支援，以行動實踐政府對社會住宅的承諾，未來將持續評估各項社會住宅的招租成果與民眾需求，滾動式檢討並優化相關政策，以期更貼近民眾實際需求。