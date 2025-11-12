以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）辦公室周三（12日）表示，美國總統川普正式致函敦促赫佐格「全面赦免」總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），好讓尼坦雅胡繼續帶領以色列走向和平。尼坦雅胡身上至少3件貪腐官司，審判已拖5年仍未定讞。川普主張尼坦雅胡承受的罪名指控「出於政治動機且毫無根據」。赫佐格感謝川普支持以色列，但未就是否赦免表態。

綜合《以色列時報》、《耶路撒冷郵報》、路透社周三報導，尼坦雅胡身上有3件官司，檢方2019年控告他收賄、欺詐、背信罪，包括收受商人致贈近70萬謝克爾（新台幣680.6萬元）的禮物。案件2020年開審至今已5年，交叉質詢持續數月，至今仍未結束。尼坦雅胡否認所有指控、堅稱無罪，他宣稱這場法律磨難是左派勢力為推翻人民選出的右派領導人而發起的政治迫害。

川普已多次公開力挺尼坦雅胡，今年10月訪問以色列在國會演說還呼籲總統赫佐格赦免尼坦雅胡。赫佐格總統辦公室周三公布川普親筆簽名來函，一開頭川普先稱頌美國與以色列最近共同努力成果，「前不久才實現了至少3000年以來人們期盼的和平」堪稱歷史時刻，並感謝10月到訪期間獲得的熱情款待。

川普大讚尼坦雅胡 為他抱屈

接著川普直入主題，盼赫佐格考量以色列與猶太人過去3年經歷的艱難歲月，「謹此向您呼籲全面赦免尼坦雅胡」。他稱讚尼坦雅胡是「令人敬畏且果斷的戰時總理」，「此刻正帶領以色列走向和平時期，種種作為包括我與中東主要國家領導人持續合作推動更多國家加入以改變世界的《亞伯拉罕協議》」。

川普自稱與尼坦雅胡並肩奮鬥已久，包括對抗以色列「極其難纏」的敵人伊朗，他認為尼坦雅胡面對強敵與重重難關的過程「始終堅定捍衛以色列，不該受到旁鶩無端干擾心神」。他強調「我絕對尊重以色列司法體系與法律規範的獨立地位」，但他認為這場針對尼坦雅胡的「訴訟」是「出於政治且毫無憑據」。

川普向赫佐格訴諸以情稱兩人關係良好，他今年1月就任總統後立即與赫佐格就加薩問題達成共識，鎖定釋放人質與達成和平協議，「現在我們已達成這些前所未見的成就，有效遏制了哈瑪斯（Hamas），此刻該是赦免尼坦雅胡以求團結以色列的時候了，讓這場法律戰徹底結束」。

赫佐格回應四平八穩

赫佐格辦公室回應，以色列總統高度評價川普，並持續向川普堅定支持以色列表達謝意，也感謝川普在釋放人質、重塑中東與加薩局勢、維護以色列安全等層面做出重大貢獻，「儘管如此，正如總統多次闡明，任何尋求赦免者均須依照既有程序提交正式申請」。

以色列執政權掌握在總理手中。總統是象徵性質的國家元首，有權赦免經法院定罪的人士，在極少數情況下，若符合公共利益，甚至可在訴訟程序結束之前予以赦免。赦免須經本人或直系親屬申請，尼坦雅胡與其親屬尚未提出。以色列「第13頻道」新聞（Channel 13）10月引述以色列總理辦公室知情人士說法報導，尼坦雅胡的妻子正就提出赦免申請與人商議中。