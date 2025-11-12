鳳凰颱風與東北季風共伴效應下，昨（11）日下起超豪大雨，造成宜蘭地區傳出不少災情。藝人楊懷民斥資千萬打造的流浪動物之家「飛翔蜜境」也難逃大水淹入，不少毛孩遭雨水淋濕。小型犬先被放置在墊子上漂浮保命，而大型犬則涉水至高處避難，129隻貓狗皆已撤離至安全處所，毛孩家園有待後續重整。

楊懷民4千萬打造的狗園難敵超豪大雨被水淹。（圖／翻攝自臉書飛翔蜜境）

藝人楊懷民斥資4千萬在宜蘭打造的狗園，昨（11）日也遭暴雨灌入，嚴重淹水。臉書粉專「飛翔蜜境—社團法人台灣莉丰慧民V關懷動物協會」發文指出，當大水灌入狗園時，所有家當全泡在水裡。當時園區僅有3女1男，4人皆未帶走任何屬於自己的物品，而是趕緊將68隻狗、6隻貓，以及關籠子裡的55隻毛孩和較弱勢的犬貓全撤離至高處。

在撤離過程中，4人不僅遭石塊絆倒、玻璃割傷，甚至有人多次滑倒跌入水中。若昨日僅有一人留守園區，無法想像毛孩的死傷會有多嚴重。

從曝光影像可見，狗園淹水已超過成人膝部以上。較小隻的犬隻先放置在墊子上，其神情驚慌失措；大型犬則涉水被牽至高處。狗園屋內的物品與家具也因淹水漂浮或泡在水中。目前狗園工作人員正進行善後，後續重整家園需要時間與大量投入，才能恢復原狀，讓毛孩子有安全的居住環境。