《浙江都市快報》官方網易號12日報導，當地時間12日12時45分，泰國警方將大陸在東南亞經營賭場網站頭目、曾參與投資開發KK園區的佘智江，押送至曼谷素萬那普機場，同日16時20分押送上飛機，引渡回大陸受審。

此前，11月10日，泰國最高檢察院辦公室表示，上訴法院維持初審法院判決，將引渡跨國犯罪分子柬埔寨籍華人佘智江（又名佘倫凱、Tang Kriang Kai）回大陸，就其非法開設賭場等違反大陸法律的行為審判。

泰國《曼谷郵報》11日引述泰國最高檢察院的資訊稱，佘智江的主要罪嫌是創建和營運239個非法賭博網站，涉案流動資金超12.63兆泰銖（約合2.77兆元人民幣）。他長期在緬甸妙瓦底KK園區及「亞太新城」開展賭博和電詐活動，通過網路平台誘騙大陸公民參與非法交易。

據《中國青年報》2022年8月報導，佘智江自2012年起開始在菲律賓開設面向大陸人的私彩平台、網賭網站等，後被大陸國內列為逃犯。2015年，佘智江擴大了其網路賭博業務，並在柬埔寨、緬甸和泰國建立據點。

2017年1月，佘智江獲得柬埔寨公民身分，並搖身一變成社會地位光鮮的「佘倫凱」。此後，他更是藉勢推出其一手打造的緬甸「水溝谷亞太新城經濟特區」項目。報導稱，從2019年起就有多家線下和線上賭場在亞太新城內營運。

據報導，緬甸政府曾在2020年6月專門成立一個法庭，針對可能存在的非法賭博問題對亞太新城專案調查。另外，佘智江還參與對緬甸KK詐騙園區的投資開發。

另據環球網，國際刑警組織於2021年5月對佘智江發出紅色通緝令，經查，2018年1月至2021年2月，佘智江勾結他人在香港註冊空殼公司，研發網路賭博平台，非法獲利約1.5億元人民幣，並將資金轉移至海外。

美聯社報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室2024年發布的一份報告指出，佘智江已在柬埔寨、緬甸、泰國和菲律賓等東南亞國家構建起龐大的非法經濟網路，其涉嫌的犯罪活動引發多國關注，美英政府均已對其採取制裁措施。

據泰國《國家報》11日報導，2022年8月，佘智江被泰國警方拘捕。隨後，泰國檢方依照程序向刑事法院提交引渡申請。2023年5月，泰國刑事法院一審裁定批准引渡，佘智江提出上訴。2025年10月，上訴法院裁定維持一審判決，批准根據《中泰引渡條約》將其引渡回大陸受審。