陸秋糧收購量逾1億噸新技術＋新設備助力秋冬播種。（大陸央視）

大陸央視報導，大陸國家糧食和物資儲備局最新發布，大陸各類糧食經營主體累計收購秋糧超過1億噸。此外，受前期持續降雨影響，部分糧食主產區冬小麥播期推遲。各地正搶抓農時分類精準施策，全力以赴推進秋冬播種作業。

報導稱，今年秋糧市場呈現收購進度快、市場購銷活、優質優價三大特點，深加工需求旺盛，多元主體入市積極。

目前大陸稻穀供應充足，優質優價特徵明顯；高蛋白大豆需求較旺，價格明顯高於普通品種；東北地區玉米收購進度快於去年同期，品質總體較好。

當前，中晚稻收購正有序開展。大陸有關部門已在河南、湖南、黑龍江三個主產省及時啟動中晚稻最低收購價執行預案，各地準備最低收購價收儲倉容逾1000萬噸。中儲糧集團在及時開倉收購同時，調配多台移動檢測車和快速監測設備，方便農民就近就快售糧。

據報導，秋糧占全年糧食產量3／4，品種多數量大，秋糧收購預計持續到明年4月。大陸糧食和物資儲備局已推出多項為農服務，指導各地強化糧食市場監測預警，嚴格糧食收購執法監管，有力維護種糧農民利益。

報導指，大陸秋冬種面積占全年糧食播種面積近1／4，大陸農業農村部最新農情調度顯示，冬小麥播種已近七成。

近日黃淮海主產區天氣有利，當地加緊搶種冬小麥。

安徽強化精細整地，加快土壤散墒，避免因土壤偏溼造成爛耕爛種，影響出苗品質。並組織全省1700多名農技骨幹，下沉一線服務種糧大戶，帶動小農戶實現大範圍高品質播種。

山東提前將6000多萬畝冬小麥播種任務分解到具體地塊，並推廣抗寒早熟品種和抗溼晚播技術，減輕晚播影響。

在四川廣漢，針對近期連續降雨導致土壤溼黏難以播種問題，小麥產業技術體系專家創新推出稻茬小麥免耕播種新技術，對原有播種機輕微改造，實現免耕播種。

眼下，長江流域冬油菜正加緊播種，進度過九成。江西統籌稻油輪作等資金2.4億多元人民幣，支持擴種冬油菜，預計播種面積穩定在900萬畝以上。

湖南冬油菜播種面積預計超過2000萬畝。2025年當地發布10個主推品種，並因地制宜推廣機械化直播等綠色增產技術。

湖南益陽沅江市種植大戶王劍良說，這台機子搭載北斗系統，旋耕、播種、還有施肥一體化。在播種方面用北斗精準控制用種量，在用種的方面比平常或無人機或手工播種要節省在60％左右。

近日，大陸農業農村部組織12個小麥油菜技術指導組，分赴重點省分開展指導服務，確保秋冬種關鍵措施落實，提高播種品質。