大陸山東威海一名送雞蛋的員工，在超市據點卸貨時，不慎按錯按鈕，導致貨車尾板瞬間傾斜，18筐雞蛋滑落地面摔破，讓員工也看傻了眼。事發後，該名員工的老闆表示，這名員工是新進人員，但不會向對方索取任何賠償。

據《齊魯晚報》報導，山東省威海市一名宮姓女子在網路上發布一段影像，指出自家員工因不慎按錯遙控器按鈕，導致18筐雞蛋滑落摔破。宮女表示，操作失誤的是新進員工，雖然之前曾做過相關工作，但當時他在超市卸貨時，貨車尾板的遙控器原本應用來將尾板放下，沒想到按錯按鈕，尾板瞬間傾斜，18筐雞蛋因此滑落摔爛。

大陸山東有位新進員工上班第一天就失手，卸貨時因按錯鈕，導致18筐雞蛋摔爛。（圖／翻攝自微博）

宮女說，事發後該名員工第一時間聯繫她，並表示願意賠償公司損失。但她考慮到對方是第一天上班，也不是故意為之，因此安慰員工，並告訴他不必賠償，先去下一個點繼續送貨，自己則安排其他員工前往善後。

宮女指出，經過現場清理，有兩筐雞蛋沒有完全破損，便送給一旁的養殖場作飼料使用，後續也補給超市18筐雞蛋。當天員工和其他民眾也花了不少時間協助清理，才將現場整理乾淨。宮女表示，員工要上貨、開車又要卸貨，工作相當辛苦。雖然該名員工多次表示願意賠償，但她考慮到大家上班都不容易，因此婉拒了賠償要求。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示「給店家按讚」、「老闆大氣有愛」、「這員工以後幹活更有勁了，老闆真是通情達理」、「意外雖難免，寬容顯人性」、「老闆格局大，員工心情好，體諒即是最好的補償」、「這一幕不只是經濟損失與賠償，更是道德與人性的考驗」、「佩服老闆的處理方式，這樣的企業值得尊敬」、「以人為本，關懷員工，是企業的立身之本」。